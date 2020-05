Un 42enne di Minturno è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi poco prima di mezzogiorno in via Luigi Cadorna a Minturno. L'uomo era alla guida della sua Fiat seicento quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale al Dino Svizzero di Formia.

Ha riportato contusioni e lesioni in fase di accertamento ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Minturno e i Vigiki del fuoco di Castelforte. Il traffico su via Luigi Cadorna è stato