Un vasto incendio è divampato sulla montagna sotto al paese di Norma, necessario l'intervento di un elicottero.

Sono momenti di apprensione questi per gli abitanti del paese, il sindaco Gianfranco Tessitori, la Protezione civile e i vigili del fuoco stanno domando un rogo che sta salendo e potrebbe giungere in paese. Per domare le fiamme è stato fatto intervenire anche un elicottero.

In attesa di capire se si riusciranno a trovare le cause di questo che è il primo incendio della stagione, proprio il sindaco che è intervenuto sul posto, si dice sconcertato: "Abbiamo appena ripreso una parvenza di normalita e ci ritroviamo con i primi roghi estivi".