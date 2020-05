Ben 582 casi dall'inizio dell'emergenza, 540 dei quali hanno interessato cittadini nella provincia di Latina, mentre 37 hanno riguardato cittadini di Latina fuori provincia e 5 addirittura fuori regione. Sono questi, in sintesi, i numeri del Coronavirus in provincia di Latina, da inizio emergenza, stilati dalla Asl e presentati in una conferenza stampa, questa mattina sul web.

Entrano nello specifico, dei 540 casi positivi residenti in provincia di Latina, 372 sono guariti, 138 sono attualmente positivi mentre 30 sono deceduti.

Ed ecco i casi nel dettaglio, Comune per Comune

Aprilia 96

Bassiano 3

Campodimele 0

Castelforte 1

Cisterna 24

Cori 19

Fondi 112

Formia 20

Gaeta 8

Itri 15

Latina 113

Lenola 5

Maenza 5

Minturno 17

Monte San Biagio 2

Norma 3

Pontinia 3

Ponza 0

Priverno 12

Prossedi 0

Rocca Massima 0

Roccagorga 2

Roccasecca dei Volsci 0

San Felice Circeo 5

Sabaudia 9

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoenta 11

Sezze 14

Sonnino 1

Sperlonga 2

Spigno Saturnia 4

Terracina 32

Ventotene 0