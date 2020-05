Oltre 2.400 guariti in più di ieri, 584 nuovi casi e 117 deceduti. Sono questi i numeri odierni dell'emergenza Coronavirus in Italia, diffusi poco fa dal ministero della Salute. In particolare, i casi totali registrati dall'inizio della pandemia (dunque comprensivi di attuali positivi, deceduti e guariti) sono diventati 231.139. Di questi, 50.966 persone sono attualmente positive, 33.072 sono morte "con" il Covid-19 e 147.101 sono quelle guarite.

Proprio il dato dei guariti è quello che colpisce più degli altri: rispetto a ieri, infatti, ce ne sono 2.443 in più. Il numero degli attuali positivi, invece, è calato di 1.976 individui rispetto alla giornata di ieri. Del totale dei 50.966 attualmente contagiati, 42.732 si trovano in isolamento domiciliare (1.772 in meno di ieri); 7.729 sono ricoverati con sintomi (188 in meno di ieri) e 505 sono in terapia intensiva (16 in meno di ieri).

Infine, i tamponi effettuati sono in totale 3.607.251, ossia 67.324 in più dell'ultima rilevazione.