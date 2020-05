È successo ieri, a Fondi, dove i carabinieri del luogo denunciavano a piede libero un 34enne, proprio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Di fatto, il ragazzo è stato sottoposto ad una perquisizione personale, con esito negativo, ma ha cercato comunque di ostacolare le operazioni dei militari.

