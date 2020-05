Incendio all'interno di un un campeggio. Tanta paura a Terracina, in via Badino, dove ieri notte, intorno alle 22.30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per arrestare sul nascere un rogo che era divampato in una delle tante strutture ricettive della zona, adiacente al mare. Le fiamme stavano coinvolgendo un modulo abitativo, ma sono state immediatamente circoscritte.

Il rogo, all'arrivo dei pompieri, era già molto ampio ed aveva coinvolto la veranda dell'edificio. Sul fatto indagano i vigili del fuoco insieme ai carabinieri, che cercheranno nelle prossime ore di stabilire la causa dell'incendio dopo un'accurata valutazione sui luoghi. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite o intossicate dal fumo.