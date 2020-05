Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine. Prosegue l'attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing' con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti. I decessi sono stati 7 nelle ultime 24h mentre il numero complessivo dei guariti è di 3.932 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 254 mila.

In base ai dati diffusi dalla Regione Lazio mediante Salute Lazio oggi nella regione si registra oggi un dato di 6 casi positivi nelle ultime 24h si tratta del dato più basso da inizio emergenza e continuano a crescere i guariti che sono stati 107 nelle ultime 24h. A Roma città si registra il dato più basso da inizio emergenza con due nuovi casi e di questi una è una donna residente a Milano.

