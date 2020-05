E' stata una telefonata anonima a far scattare l'arresto di un uomo di Latina e la denuncia a piede libero di una persona originaria di Lecce. Tutto è accaduto nel quartiere romano di Torpignattara, con gli agenti della polizia di Stato che, dopo aver raccolto la precisa segnalazione del cittadino («In via Capua spacciano e uno dei presenti è privo di una parte del braccio sinistro»), si sono portati proprio in via Capua e hanno notato che, da una finestra al piano terra, due uomini con un bilancino erano intenti a pesare della marijuana.

A quel punto gli agenti si sono qualificati e hanno eseguito una perquisizione in casa: qui, in special modo nella camera da letto, all'interno di uno zainetto hanno recuperato un panetto di hashish, un barattolo contenente marijuana, alcune dosi di cocaina già pronte per essere spacciate e un ulteriore bilancino.

A quel punto, i due sono stati accompagnati in commissariato: per il 39enne originario di Latina - ma di fatto domiciliato in via Capua - è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; i poliziotti lo hanno posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per la direttissima.

Il 34enne della provincia di Lecce, invece, è stato denunciato a piede libero.