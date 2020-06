Conoscevano i suoi spostamenti e hanno cercato il momento propizio per entrare in azione, sfruttando il fattore sorpresa. Hanno tentato di mettere a segno una rapina in una villa che si trova sull'Appia al chilometro 64, alle porte del capoluogo pontino. Il colpo è saltato.

È successo sabato sera, poco prima di mezzanotte, quando due persone sono entrate dal garage che hanno scelto come varco per riuscire ad introdursi all'interno della casa, nello stesso momento in cui era rientrata la proprietaria: una donna che è stata colpita alla schiena con il calcio di una pistola e a seguire al volto, all'altezza dello zigomo.

È subito scattato l'allarme e a quel punto i due rapinatori - senza portare via nulla - sono scappati e il piano che avevano preparato dunque è saltato. Sul caso sono in corso serrate indagini da parte della polizia.