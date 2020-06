In arresto per furto di energia elettrica dalla centralina pubblica di Enel Distribuzione. E' accaduto ieri a Terracina, dova un uomo di 44 anni è stato sorpreso in flagranza di reato all'interno della propria abitazione dove, attraverso un cavo accuratamente sotterrato, e dopo aver rimosso i sigilli di alcune pertinenze di alcune abitazioni di cui era stato nominato custode.



L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata odierna così come disposto dall'autorità Giudiziaria