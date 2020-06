Il giorno tanto atteso è arrivato: per la prima volta dall'inizio dell'epidemia nel territorio della Asl Roma 6 non si registrano nuovi casi di Coronavirus. Lo ha reso noto poco fa la Asl Roma 6, sostenendo come rispetto ai dati forniti ieri non ci siano variazioni sia per quanto riguarda gli attuali positivi che i decessi.

Invariato anche il numero dei guariti: dunque, rispetto a 24 ore fa, i casi totali restano 1.382, i deceduti sono ancora 133 e i guariti sono fermi a 625. Al contempo, sempre dalla Asl dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia hanno rimarcato come 65 persone siano uscite dal periodo di sorveglianza domiciliare preventiva.