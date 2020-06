Il totale dei casi positivi è dunque di 545. I guariti sono 400, le persone decedute 34. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Complessivamente, sono 584 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 12.015 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Torna a muoversi il numero dei contagi in provincia di Latina. Dopo alcuni giorni di quiete, il covid-19 ha fatto registrare due nuovi positivi. E' questo il dato emerso dal bollettino giornaliero della Asl, che parla di un paziente positivo nel Comune di Sabaudia e uno invece di Torre Annunziata, con quest'ultimo inserito nel numero complessivo dei casi perché il paziente è preso in carico dal Goretti di Latina ma è residente fuori provincia. Si tratta di un medico e un infermiere, rispettivamente il campano e il caso di Sabaudia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli