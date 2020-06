Un altro "giorno zero" per il territorio compreso tra Castelli e litorale romano. Zero casi positivi, zero decessi e zero guariti: è questo lo scenario disegnato dalla Asl Roma 6 e diffuso con l'ultimo bollettino di oggi dal portale Salute Lazio, in merito all'emergenza Coronavirus nel territorio nelle ultime 24 ore.

Tutto invariato rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza, il territorio ha contato 1.382 contagi, 133 decessi e 625 guariti. La situazione appare quindi in miglioramento ad un giorno dall'apertura delle regioni