Amarezza, sdegno e rabbia a Scauri per il ritrovamento di alcuni gatti morti, che, secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona, sarebbero stati avvelenati. L'episodio si è verificato nella ex via Romanelli, oggi via Eugenio Montale, dove ieri mattina sono stati trovati dei felini morti. Un ritrovamento, che, secondo alcuni residenti, non sarebbe stato l'unico, poiché anche nei giorni passati sono stati trovato morti altri gatti. C'è il timore che ci sia proprio un disegno da parte di qualcuno, che avrebbe lasciato del cibo avvelenato che poi avrebbe causato il decesso degli animali.

Sul posto è intervenuto anche personale della Asl e la vicenda potrebbe avere un seguito, visto che sono state informate anche le autorità preposte. Qualche elemento in più potrebbe giungere dalle telecamere della videosorveglianza, anche se sulla strada interessata, che è una traversa di via Appia, non sembrano esserci impianti. Qualche altro residente ha riferito che, nei giorni scorsi, ha trovato dei gatti morti nel proprio giardino e ciò fa presupporre che l'episodio di ieri non sia l'unico. C'è una strategia dietro queste morti dei felini? Una domanda che per il momento non trova una risposta certa, ma che lascia dubbi.

La stessa via, da diversi anni, è al centro di una vicenda che riguarda una casa abbandonata, diventata ricettacolo di rifiuti e coperta in buona parte da vegetazione. La situazione igienica è diventata insopportabile, tanto da suscitare la reazione dei cittadini, che chiedono un intervento delle autorità preposte. In passato è stato il comune che si è dovuto occupare dell'intervento di bonifica, che andrebbe fatto di nuovo, visto che il proprietario non se ne sta occupando.