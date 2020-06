Stava tornando a casa, a una manciata di metri da lì quando, al km 76,600 dell'Appia, è avvenuto l'incidente in cui ha perso la vita Sacha Carnevale. Viaggiava in sella al suo scooter, di cui ha perso il controllo dopo un frontale-laterale con un'auto. L'impatto è avvenuto sul lato del conducente.

Le cause sono ancora in fase di ricostruzione e sono al vaglio della polizia stradale. La notizia della scomparsa di Sacha ha colpito la comunità di Pontinia, dove era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio anche sul web, dove è ricordato come un ragazzo solare e disponibile verso il prossimo, che tra qualche giorno avrebbe dovuto iniziare il suo nuovo lavoro come cuoco in un'attività a Sabaudia.