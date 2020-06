Gattina bersagliata a colpi di pistola ad aria compressa, è questa la denuncia dei volontari dell'assocazione "Amici di Birillo di Aprilia": "Via Basento, zona Fossignano. Una gattina di proprietà è stata ripetutamente colpita con una pistola a pallini. La micia è a rischio vita. Non è il primo animale in quella via a subire questo stesso trattamento. Si tratta del reato penale di maltrattamento previsto dall'art. 544ter del Codice Penale. Uccisione di animali, art. 544bis, nel caso in cui la micia dovesse morire. Questa è la nostra città, oggi. Studi sul link ci dimostrano che chi è in grado di fare questo ad un animale può farlo anche ad una persona. Vi sentite sicuri ad uscire di casa in Via Basento? Se non vi sentite sicuri, fate bene. Se sapete, se avete visto o sentito, sappiate che sareste protetti da anonimato. Mettetevi in contatto con noi!".