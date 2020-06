È stata accolta l'istanza della difesa dell'imprenditrice Gina Cetrone, che proprio nella giornata di oggi è stata scarcerata. Infatti, l'avvocato Lorenzo Magnarelli, difensore dell'imprenditrice coinvolta nell'operazione Scheggia, ha portato a disposizione del Gip Antonella Minunni tutti gli elementi raccolti durante le indagini difensive, i quali hanno consentito una nuova lettura del quadro cautelare a carico di Cetrone, decretando un notevole ridimensionamento dello stesso.

L'imprenditrice è attualmente ai domiciliari, in un momento particolare della procedura, in cui sia il Tribunale della libertà in sede di appello cautelare che la Corte di Cassazione devono pronunciarsi sul quadro cautelare della stessa Cetrone.