Si è conclusa poco fa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Oggi registriamo un dato di 11 casi positivi e continuano a crescere i guariti che sono stati 72 nelle ultime 24h. Un cluster presso l'IRCCS San Raffaele Pisana con 3 casi positivi in trasferimento dalla struttura ed è stata avviata l'indagine epidemiologica. Al Policlinico Umberto I è stato attivato l'ambulatorio per i guariti del COVID-19, mentre all'Ospedale dei Castelli è stato dimesso l'ultimo paziente positivo. Il Numero Verde 800.118.800 è a disposizione per informazioni. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine e prosegue l'attività ai drive-in per i tamponi".

I decessi sono stati 3, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.260 totali.