Tra gli attualmente positivi: 32.588 sono in isolamento domiciliare; 5.503 ricoverati con sintomi; 338 in terapia intensiva.

I dati del monitoraggio sanitario dal Ministero della Salute sulla diffusione del nuovo coronavirus per la giornata di oggi 4 giugno indicano un incremento di 177 nuovi casi positivi. Complessivamente i casi dall'inizio dell'emergenza sono 234.013, così divisi: 161.895 guariti; 38.429 attualmente positivi; 33.689 persone decedute (questo numero potrà essere confermato dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli