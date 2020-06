Il maltempo, accompagnato dal forte vento, sta imperversando su tutta la provincia di Latina, producendo i primi disagi, in particolare sulla zona costiera sud. Sono particolarmente preoccupanti le immagini che arrivano da Terracina, immortalate dalla pagina Facebook "Sei di Terracina Se", che ha pubblicato un video in cui si nota tutta la drammaticità del momento. Il mare gonfiato dal vento ha prodotto una mareggiata che ha colpito tutto il litorale all'ombra del Tempio di Giove.

Sono stati divorati metri e metri di spiaggia, con conseguenze serie per le zone attrezzate. L'acqua, infatti, in molti casi è arrivata fino agli ingressi degli stabilimenti. Un danno ingente per gli operatori balneari, che hanno appena allestito le spiagge in vista di una stagione estiva già di per sé piena di incognite e caratterizzata soprattutto da regole, timori e distanziamento per via del lungo stop in seguito alla pandemia del coronavirus. La mareggiata ha colpito tutto il litorale.