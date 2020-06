Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata inoltre richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine abbiamo effettuato oltre 80 mila test con una circolazione del virus pari al 2,4% e sono stati individuati 154 asintomatici risultati positivi al tampone presso il drive-in.

L'assessore annuncia inoltre che è attualmente in corso l'indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili USCA-R sul cluster presso l'IRCCS San Raffaele Pisana che al momento conta 7 casi confermati e finalizzata all'identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture.

