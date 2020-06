Nelle scorse ore, sul litorale di Tor San Lorenzo di Ardea, la polizia locale, guidata dal comandante Sergio Ierace, ha ritrovato il serbatoio di una barca, portato a riva dalla mareggiata di venerdì. Il recupero è avvenuto lungo la spiaggia libera che fronteggia il Consorzio "La Sbarra" e la Municipale non esclude che possa trattarsi di quello del peschereccio affondato giovedì pomeriggio ad Anzio.



Il serbatoio metallico, decisamente arrugginito, è stato posto sotto sequestro: a quanto pare, sembra essere parzialmente riempito di carburante e questo scongiurerebbe il rischio ambientale che si sarebbe potuto correre qualora il gasolio fosse finito in mare. "Il suo ritrovamento - ha commentato Ierace - potrebbe aprire altre ipotesi sulle reali motivazioni dell'inconveniente avvenuto al peschereccio Gabriella".

Ora, comunque, il serbatoio è stato portato in un deposito giudiziario e messo a disposizione dei magistrati di Velletri per gli opportuni accertamenti sul caso.