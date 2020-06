Accusa un malore mentre cammina in via Diversivo Nocchia a Sabaudia, vani i tentativi di soccorso.

A perdere la vita nel tardo pomeriggio un uomo di 70 anni, residente a Roma. Sul posto, una volta lanciato l'allarme, sono arrivati i sanitari di Croce Azzurra di Stanza a Sabaudia, che però alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

In via Diversivo Nocchia sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Sabaudia per gli accertamenti di competenza e per regolamentare il traffico.