Nessun nuovo caso positivo, zero decessi e 70 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. È questo il bilancio delle ultime 24 ore, in merito all'emergenza Coronavirus in provincia di Latina, pubblicato poco fa dal portale regionale Salute Lazio.

Situazione stabile nel territorio della Asl pontina, dove l'emergenza sembra essere sotto controllo, in linea con i dati nazionali. La guardia dell'Azienda Sanitaria Locale resta però sempre alta e sono attive tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare la possibile diffusione del virus nel territorio.