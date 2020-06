Intanto proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine e da domani prenderà il via l'indagine di sieroprevalenza presso l'Istituto penitenziario di Regina Coeli a Roma. Al Covid Center del Campus Bio-medico è guarita ed è stata dimessa una donna di 97 anni. Il numero complessivo dei guariti è di 4.362 totali.

