Code e rallentamenti in direzione nord sulla Pontina all'altezza di Aprilia. Due auto si sono scontrate e l'incidente non sembra aver avuto serie conseguenze per i due conducenti. Ma tra chi ha tamponato e l'anziano al volante della vettura centrata, sarebbe nato un alterco verbale che ha contribuito a rendere più lunghe le operazioni di rimozione dei veicoli che si trovano, al momento, ancora fermi sulla carreggiata.

Sul posto per mettere in sicurezza la zona e evitare che la discussioni prenda una brutta piega, oltre che per effettuare i rilievi, sono giunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Si raccomanda la massima cautela.