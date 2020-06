Spaventoso incidente stradale stamattina in via Tor Tre Ponti, non lontano dall'incrocio con strada Congiunte sinistre alle porte di Latina. Per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la deviazione del traffico, un uomo di 47 anni alla guida della propria Audi A4 ha perso il controllo della vettura in prossimità di un ponte che attraversa un canale: dopo un primo urto contro la balaustra sul lato destro, è finito contro la protezione sul lato sinisto prima di finire nuovamente al centro della carreggiata mentre arrivava, in direzione opposta, un'Audi A2. L

'impatto frontale tra i due veicoli è stato molto violento e ad avere la peggio è stata la donna di 59 anni che sedeva al volante della seconda auto, soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Fino alla rimozione dei veicoli la strada è rimasta chiusa al traffico, con conseguente deviazione del traffico e ripercussioni sulla viabilità locale.