Molto probabilmente i due si conoscevano visto che hanno discusso animatamente prima che il secondo tirasse fuori un bastone, probabilmente una mazza da baseball, per colpirlo alla testa. A dare l'allarme è stata una donna che, passando poco dopo, ha notato l'uomo sanguinante: con i soccorritori di un'ambulanza del servizio 118 sono intervenuti anche i poliziotti della Questura che hanno raccolto una descrizione dei fatti prima che il malcapitato venisse trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

Preso a bastonate al culmine di una lite, un uomo di Latina è finito in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi. È successo nei pressi di una stazione di servizio di strada Epitaffio, alle porte di Latina, dove la vittima si trovava quando è stato raggiunto dall'aggressore.

