Tra i 31.710 attualmente positivi (- 1162): - 27.141 si trovano in isolamento domiciliare (- 887) - 4.320 ricoverati con sintomi (- 261) - 249 in terapia intensiva (- 14).

Nuovi 202 casi positivi, 71 decessi e 1.293 guarigioni. È questo il bilancio di oggi, in Italia, sull'emergenza Coronavirus. I dati diffusi dal bolletino della protezione civile sono così aggiornati (dall'inizio dell'emergenza)

