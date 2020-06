Due nuovi casi, nessun altro decesso e 13 guariti in più. Sono questi i dati di oggi relativamente all'emergenza Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. In particolare, stando a quanto diffuso dalla Asl Roma 6, i due nuovi contagi sono riferibili al cluster della struttura sanitaria della Pisana di Roma finita al centro dell'emergenza per un boom di casi. Con questi nuovi positivi, quindi, il totale di chi ha contratto il Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sale a 190 persone.

Restano 135, invece, le persone decedute, mentre i guariti, con i 13 segnalati oggi, salgono a 782. Infine, sempre oggi altre 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare preventiva.