Undici persone escono dall'isolamento precauzionale e in città anche oggi, nessun nuovo caso di positività al Covid-19. Lo conferma la nota quotidiana della ASL di Latina e lo riporta l'amministrazione comunale di piazza Roma sul proprio profilo Facebook su cui si legge che sono 14 i cittadini apriliani attualmente positivi al Coronavirus, mentre 9 sono in isolamento presso il proprio domicilio o perché guariti e in attesa di terminare la fase di quarantena (5) o perché in attesa del tampone (4).

"La situazione continua a presentarci un graduale miglioramento – commenta il Sindaco Antonio Terra – anche se i casi registrati nella Provincia di Latina questa settimana (più di 5 nuovi contagiati) ci devono spingere ad avere la massima prudenza, ad evitare contatti ravvicinati e senza mascherina con persone che non appartengono al nostro nucleo familiare. È importante esser quanto più responsabili, nella consapevolezza che l'emergenza non è ancora definitivamente archiviata".