Vanno avanti serrate, a Nettuno e ad Anzio, le indagini della polizia per individuare gli autori del pestaggio avvenuto domenica notte all'interno del Borgo medievale nettunese, con un ventenne che è finito all'ospedale con ferite piuttosto gravi. Gli agenti del commissariato di Anzio, infatti, stanno lavorando sulla base degli indizi raccolti per dare un nome e un volto agli aggressori, mentre il ventenne nettunese continua a essere sotto controllo medico.

