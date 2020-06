Rimane alta l'attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro sulla prevenzione e la repressione del fenomeno dello spaccio di droga. I Carabinieri della Stazione di Artena hanno arrestato un 44enne di Colleferro, con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche tempo, i Carabinieri si erano messi sulle tracce dell'uomo, monitorando i suoi spostamenti e le sue abitudini. Ieri, notato l' atteggiamento sospetto nel centro cittadino, i Carabinieri lo hanno fermato per un controllo, sorprendendolo, a bordo della propria autovettura, in possesso di otto involucri contenenti 67 g di cocaina.La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione, ha consentito ai militari di rinvenire vario materiale per il confezionamento della droga nonché due armi bianche non denunciate.

La sostanza stupefacente, destinata alla piazza di Artena e dei comuni limitrofi, avrebbe fruttato, al dettaglio, circa 7.000 euro. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.