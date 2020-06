Primo giorno di lavoro per il nuovo magistrato Giorgia Orlando che ieri ha giurato in Tribunale a Latina, davanti al Procuratore capo Giuseppe de Falco, al presidente della sezione penale Gian Luca Soana e a diversi colleghi. Il nuovo pubblico ministero che arriva dalla Procura di Patti in provincia di Messina, è originario di Roma e sarà tra i più giovani sostituti in servizio nell'ufficio giudiziario di via Ezio.

E' arrivata nel capoluogo pontino con grande entusiasmo dopo una importante esperienza maturata in Sicilia dove ha condotto indagini delicate su diversi fronti.

Dopo l'incontro in Procura e la conoscenza con i nuovi colleghi, il magistrato ha visitato l'ufficio del Tribunale prendendo contatto con una nuova realtà. E' già al lavoro