Il Comune di Aprilia espone lo striscione per chiedere giustizia per Chico Forti. Da alcune ore sulla facciata del municipio di piazza Roma è stato esposto il manifesto di solidarietà per l'italiano in carcere negli Stati Uniti da 20 anni, così come deciso nei giorni scorsi dal Consiglio comunale che ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione presentata da Marco Moroni (Unione Civica).

Forti è stato condannato per l'omicidio di Dale Pike, una condanna che l'uomo ha sempre contestata e sulla quale negli ultimi mesi sono stati espressi molti dubbi dai media, in particolare dal programma televisivo Le Iene. Per questo l'amministrazione comunale, nella mozione approvato, chiede che il governo italiano si impegni per chiedere un nuovo processo per Forti.