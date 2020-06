Infine, sono 4.831.562 i tamponi effettuati in tutta la nazione.

Del totale dei positivi, 20.066 si trovano in isolamento domiciliare, 2.867 sono ricoverati con sintomi e 168 sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le persone attualmente positive, si registra un calo di 824 individui rispetto a ieri.

Purtroppo, c'è da registrare un aumento dei decessi rispetto a ieri (oggi ne sono stati registrati 66), anche se il trend generale resta in discesa.

Trend stabile, in Italia, riguardo ai nuovi casi di Coronavirus. Oggi, infatti, ne sono stati registrati altri 333, con il totale dei casi dall'inizio della pandemia che sono diventati 238.159.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli