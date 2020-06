L'anziana di 86 anni era ricoverata in una struttura provinciale di riabilitazione e, dopo i sintomi del virus, era stata trasferita nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina che, come noto, è rimasto l'unico dedicato Covid del presidio del capoluogo.

Brutte notizie nell'ambito dell'emergenza Coronavirus: purtroppo, questa sera, si è registrato il decesso della donna la cui positività era stata ufficializzata direttamente dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, ieri sera e che l'Azienda sanitaria locale pontina, come ha sempre fatto dall'inizio dell'emergenza, aveva reso noto nel report di oggi pomeriggio e dunque nelle 24 ore successive.

