"Comunichiamo che la positività di una nostra concittadina annunciata dalla dirigenza Asl e riportata oggi dalla stampa locale, che noi abbiamo ripreso avendo preso atto del bollettino ufficiale Asl, in realtà è stata smentita dall'esito di un nuovo tampone, effettuato in presenza di dubbi. Nessun nuovo caso positivo, quindi da registrare". A dirlo è il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia.

"Purtroppo, e questa è davvero la notizia che ci addolora tanto, nella giornata di oggi questa nostra concittadina è deceduta, per altre cause. Che riposi in pace. Esprimiamo loro la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze".