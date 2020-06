Un ventenne di Latina è rimasto ferito, stanotte, in un incidente stradale su via del Lido, alle porte di Latina. Per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo della propria Bmw Serie 1 in uscita dalla rotatoria all'incrocio con strada Nascosa, mentre era diretto verso il litorale: l'auto ha centrato il primo blocco di cemento dello spartitraffico, sul lato destro, che delimita l'inizio della pista ciclabile in quel tratto di strada. A causa della violenza dell'impatto la vettura ha piegato il new jersey e si è impennata, finendo la propria corsa sottosopra.

Aiutato da alcuni passanti a uscire dell'abitacolo, il ventenne è stato poi soccorso dal personale dell'ambulanza che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti del caso. Le condizioni del giovane comunque non sono apparse particolarmente gravi, non ha mai perso conoscenza. Nel frattempo erano intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno gestito la viabilità in attesa dell'intervento della Polizia stradale per i rilievi. È stato necessario, infine, l'intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.