Incidente sulla Pontina questa mattina all'altezza di Aprilia in direzione Roma. Un'auto ha perso il controllo, forse dopo un contatto con un camioncino, finendo contro il jersey che divide le due carreggiate. Una delle corsie è stata chiusa ed il traffico è andato subito in tilt in direzione della Capitale. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il 118. È successo prima delle 7:30 ma disagi sono perdurati a lungo visto l'intenso traffico a quell'ora