Scendono a 8 i cittadini di Aprilia ancora positivi al Covid-19. A diffondere la notizia è proprio il Comune di Aprilia, che sottolinea inoltre come siano attualmente 9 le persone in isolamento domiciliare a scopo precauzionale. Numeri incoraggianti se si considera che in città si sono registrati beni 92 casi di Coronavirus (fonte: Salute Lazio) dall'inizio dell'epidemia. Aprilia è dunque praticamente quasi tornata alla normalità ma il sindaco raccomanda prudenza ala popolazione.

"La situazione stabile che stiamo vivendo in città non deve farci abbassare la guardia – commenta il Sindaco Antonio Terra – in questi ultimi giorni abbiamo ricevuto diversi campanelli d'allarme: i 5 nuovi casi in terapia intensiva nel territorio regionale, l'indice RT che torna sopra l'1, sono chiaramente piccoli elementi che ci suggeriscono però come l'emergenza non sia terminata. Occorre prudenza nelle nostre azioni quotidiane, nei contatti con le persone con cui ci relazioniamo. Altrimenti il prezzo che potremmo dover pagare sarà altissimo".