Nuovo caso di positività al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Il terzo in tre giorni. Dopo Priverno (un caso che purtroppo ha portato in poche ore al decesso della paziente) e Terracina, ieri è toccato ad Aprilia far registrare un contagiato dal virus, trattato a domicilio, che ha portato il conto complessivo territoriale a quota 555. Il quadro generale della nostra emergenza vede il 9,65 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 471 guariti; 35 deceduti; 49 positivi di cui 28 trattati a domicilio (all'ospedale Goretti di Latina sono 10 i ricoverati mentre 7 i casi sospetti, ndr).

Il caso di Aprilia

E' giunto in Italia dall'Egitto passando per Milano e quando è atterrato è stato sottoposto come tutti i passeggeri dei voli in arrivo dall'estero a controlli specifici. E' così che il giovane apriliano è risultato essere positivo al Covid-19. Il tampone infatti ha dato esito positivo e il giovane che non presenta alcun problema fisico, è stato posto in quarantena presso il suo domicilio in città. Le autorità sanitarie hanno allo stesso tempo attivato il contact tracing internazionale. Si è cercato di risalire a tutti i passeggeri dei voli presi dal ragazzo e da chi possa essere entrato in stretto contatto con lui. Dunque il conto dei casi che proprio qualche ora fa era sceso ad 8, sale di uno ad Aprilia.