Timori sono stati espressi dal Comitato Spontaneo di Gaeta Porto Salvo (già antico Borgo di Gaeta) in merito al futuro di due bitte portuali marittime, pare di epoca romana o tardomedioevale, situate all' ingresso di Piazza Mazzoccolo. Quest' ultima a breve sarà interessata dai lavori, tuttora in corso, di riqualificazione della zona, in località lungomare Caboto, compresa tra Villa delle Sirene ed il nodo con Corso Cavour. Lo stesso comitato si è rivolto al Partito Comunista di Gaeta attraverso lo sportello "Linea Rossa" per segnalare di aver interpellato attraverso una missiva una serie di autorità tra cui la Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici, la Procura della Repubblica e le forze dell'ordine circa la salvaguardia delle due bitte, preoccupato per "i lavori di rifacimento del lungomare decisi dall'amministrazione comunale senza le dovute garanzie sul futuro di questi due importanti reperti. Attendiamo insieme ai cittadini del Comitato rassicurazioni pubbliche e chiare da parte dell'Amministrazione comunale e delle autorità competenti interpellate rimarcando come le due pregevoli bitte che tutti conoscono rappresentano un pezzo importantissimo del nostro inestimabile e diffuso patrimonio storico-artistico."