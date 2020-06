Infine, uno dei poliziotti della Volante intervenuti è rimasto ferito e dopo essere stato visitato al Pronto soccorso di Latina è stato giudicato guaribile in cinque giorni.

A quel punto gli agenti si sono frapposti fra i due e hanno bloccato l'aggressore che, una volta identificato, è stato arrestato e trattenuto in Questura, prima del processo per direttissima celebrato stamattina

Arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, successiva condanna a quattro mesi di reclusione e beneficio della sospensione condizionale della pena.

