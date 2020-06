Cade un pino marittimo in strada, l'intervento lampo su via Migliara 54 nel Comune di Sabaudia ieri notte poco dopo le 22. Ad accorgersi che il grosso albero stava bloccando la strada, è stato un automobilista che per fortuna è riuscito a frenare in tempo. L'albero dal lato della foresta del Parco Nazionale del Circeo era letteralmente collassato bloccando quasi entrambi i sensi di marcia. Ad effettuare le operazioni di rimozione sono state due squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i volontari Anc coordinati dal maresciallo Enzo Cestra per mettere in sicurezza la strada fino al termine delle operazioni di rimozione del pino. Una strada la Migliara 54 che collega la Pontina a Via Litoranea e che viene percorsa solitamente anche per raggiungere Borgo Vodice.