Entrano in una villa di Sabaudia in un orario "insolito" per i ladri. Verso ora di cena, presumibilmente, e poi fuggono con un bottino piuttosto ingente, il cui valore è stato stimato in circa quindicimila euro. Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi nella zona della Baia d'Argento ai danni di un imprenditore che gestisce una delle attività più rinomate della città delle dune. La brutta sorpresa al suo rientro a casa, quando ha trovato i segni inequivocabili della "visita" dei malviventi.

I ladri – difficile che ad agire sia stata una sola persona – hanno colpito in tarda serata, probabilmente dopo aver studiato i movimenti del proprietario di casa e avendo avuto la certezza che in quel momento nell'abitazione non c'era nessuno. I topi d'appartamento hanno tagliato in un punto la recinzione esterna e sono riusciti a passare inosservati. A quel punto i malviventi hanno compiuto un'effrazione e sono riusciti a entrare nella villa. Hanno quindi cercato qua e là puntando gli oggetti di valore più facili da portar via. Hanno rivolto la loro attenzione ad alcuni monili d'oro e a degli orologi. Il bottino razziato ammonta a circa quindicimila euro, secondo le prime stime.

Quando il proprietario è rincasato si è accorto subito di quanto accaduto e ha allertato le forze dell'ordine che hanno provveduto a effettuare un accurato sopralluogo alla ricerca di tracce utili per poter risalire ai responsabili del furto. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di Sabaudia diretti dal comandante Pietro Maglione e coordinati dalla Compagnia di Latina guidata dal maggiore Carlo Maria Segreto.