Nello specifico, stando a quanto appreso dai militari dell'Arma, durante la scorsa notte si sarebbe scagliato contro la madre, minacciandola con un coltello da cucina: il gesto sarebbe stato compiuto in quanto il ragazzo avrebbe preteso dei soldi per acquistare sostanze stupefacenti.

Il 19enne, in particolare, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di minacce aggravate e tentata estorsione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli