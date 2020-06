Gli alloggi di via Londra ad Aprilia potranno finalmente essere riconsegnati agli aventi diritto. Proprio domani, alle 11 di fronte agli ingressi, si terrà il passaggio delle chiavi da parte dell'Ater. Saranno presenti, oltre al presidente dell'Ater Latina, Marco Fioravante e al direttore Paolo Ciampi, il Questore di Latina Michele Maria Spina e l'Asse ssore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.

Nello specifico, si tratta degli alloggi 2 e 4 del lotto 19, quelli liberati dagli occupanti abusivi grazie alla brillante operazione in collaborazione con la Questura, in attuazione del "Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica", che ha consentito gli sgomberi lo scorso novmebre.