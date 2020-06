Dalle 16.05 è iniziato un pomeriggio decisamente difficile per i pendolari della provincia di Roma e del sud pontino. In quell'orario, infatti, il traffico ferroviario fra Pomezia e Campoleone (dunque lungo la linea Roma - Formia e la linea Roma - Nettuno) è sospeso per un incendio divampato in prossimità dei binari.

E' attualmente in corso l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Rete ferroviaria italiana. A bruciare è la vegetazione presente nei pressi della sede ferroviaria, una situazione che di fatto rende impossibile il passaggio dei convogli.

AGGIORNAMENTO

Riattivato alle 16.35 il traffico ferroviario fra Pomezia e Campoleone (linea Roma – Formia), sospeso dalle 16.05 per un incendio divampato in prossimità dei binari. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 90 minuti, mentre due regionali sono stati cancellati.