Incidente lungo via dei Rutuli ad Aprilia, un ferito soccorso dal 118. Due vetture si sono scontrate poco fa nel centro abitato di Casalazzara.

Sul posto per soccorrere uno dei due conducenti che avrebbe riportato un violento colpo di frusta, sono giunti gli uomini del 118 con una ambulanza. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia.